Inter, l'Hull City ha deciso di non riscattare Ranocchia

Nonostante le buone prestazioni durante i sei mesi in Premier League, Andrea Ranocchia non è stato riscattato dall'Hull City, retrocesso in Championship. A renderlo ufficiale il comunicato del club, in cui vengono specificati tutti i giocatori che tornano nelle loro rispettive squadre. In questo elenco, oltre a Ranocchia, figura anche Lazar Markovic, che così torna al Liverpool. Ranocchia tornerà a vestire la maglia dell'Inter, anche se non è sicura la sua permanenza. Infatti, l'ex allenatore dell' Hull City Marco Silva, si è trovato molto bene con l'ex capitano dell'Inter e potrebbe portarlo se dovesse essere ingaggiato dal Watford. L'avventura in Premier League potrebbe non essere conclusa definitivamente per Ranocchia, del resto il mercato deve ancora iniziare.