Lavori in corso per l'Inter che sta cercando di trovare l'accordo per il rinnovo del contratto di Marco Andreolli, in scadenza nel 2017. Parti che presto potrebbero incontrarsi e ottimismo che filtra, come ribadito dal procuratore del difensore, Bastianelli, ai microfoni di Sky Sport. Oltre all'approvazione della società nerazzurra importante anche la volontà del classe '86, per una storia che potrebbe continuare ancora: Marco Andreolli e l'Inter, prove di rinnovo.