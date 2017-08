Inter, Jovetic ai saluti: "E' iniziata una nuova avventura professionale, un grazie speciale ai tifosi neroazzurri per avermi sempre sostenuto"

Giornata di saluti alla Serie A provenienti da Montecarlo. Dopo l'addio di Keita e i suoi saluti ai tifosi della Lazio, anche Stevan Jovetic ha pubblicato un messaggio di addio sul suo profilo Instagram per congedarsi con i tifosi dell'Inter. Ecco il suo post: "È iniziata una nuova avventura professionale, bella ed importante per la mia carriera.

Prima però voglio ringraziare la società @inter per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia. Tutti i compagni di squadra con i quali ho condiviso tante emozioni in queste stagioni a Milano. Allenatori, staff tecnico e tutte le persone che lavorano quotidianamente al Centro Sportivo Suning con grande passione e professionalità . Infine un grazie speciale lo voglio rivolgere ai tifosi nerazzurri per avermi sostenuto sempre, anche nei momenti difficili. In bocca al lupo raga !!!