Inter-Jiangsu, va avanti la trattativa per Sainsbury: gli aggiornamenti

Dopo la partenza di Ranocchia, l'Inter lavora per dare a Pioli il sostituto del difensore azzurro, volato all'Hull City. I nerazzurri stanno andando avanti con lo Jiangsu (il club cinese di proprietà di Suning) nella trattativa per il trasferimento a Milano di Sainsbury, difensore australiano classe 1992. I due club stanno definendo la soluzione migliore per permettergli di farlo arrivare subito sulla base di un prestito. Ranocchia in Premier, Sainsbury all'Inter. Le ultime ore di mercato nerazzurro sono caldissime.