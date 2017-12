Inter, Handanovic: "Un privilegio essere il portiere di questa squadra"

Rinnovo fino al 2021 per Samir HandanovicRinnovo fino al 2021 per Samir Handanovic con l'Inter. Ecco le sue parole dette ad Inter Tv: "E' un privilegio e un onore essere portiere dell'Inter. Qui sono passati veramente tanti grandi portieri, con questo rinnovo posso farne parte anch'io. Ora arriva un momento complicato, quello che abbiamo fatto ormai è passato, c'è da dare continuità ai risultati. I tifosi che vengono allo stadio? E' tanta roba, cerchiamo di fare cose da Inter pere avere una classifica da Inter, abbiamo contro il Chievo che in Serie A fa sempre molto bene ma noi siamo pronti".