Inter, è ufficiale il trasferimento di Ranocchia all'Hull City

Ora è ufficiale: Andrea Ranocchia è un nuovo giocatore dell'Hull City. E' infatti arrivato l'annuncio del club inglese, che ha comunicato l'acquisto in prestito secco fino al termine della stagione in corso del difensore, ancora di proprietà del club nerazzurro. Una nuova avventura, per rilanciarsi e per tornare eventualmente in Italia da protagonista: Andrea Ranocchia vola all'Hull City.