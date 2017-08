Inter, Cancelo: "Arrivato in un club storico, cercheremo di lottare per lo scudetto"

L’avventura nerazzurra di Cancelo è ufficialmente iniziata. Il terzino portoghese è pronto a mettersi in gioco con la maglia dell’Inter, una squadra che rappresenta una svolta nella sua carriera. Come ammesso dallo stesso giocatore ai microfoni della società nerazzurra: “Essere all’Inter significa un passo avanti nella mia carriera e significa essere arrivati in un club storico. Spero di crescere qui e di contribuire alla crescita del progetto nerazzurro. E spero di vincere un titolo quest’anno. Spero di ambientarmi in fretta, cercheremo di lottare per lo Scudetto. In campo mi piace aiutare i miei compagni e darò il massimo per l’Inter. Arrivo qui con la convinzione di poter far bene e darò il massimo per questa squadra”.