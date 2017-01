Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

Nel gelo di Milano, è l'attesa per Gabigol a scaldare San Siro. L'attaccante brasiliano è infatti fra i titolari scelti questa sera da Stefano Pioli per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna. L'allenatore nerazzurro opta per il turnover: in difesa, poi, si rivede anche Medel, al rientro dopo l'infortunio nel derby. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (4-2-3-1): Carrizo, D'Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi, Gagliardini, Kondogbia, Gabriel Barbosa, Joao Mario, Eder, Palacio. All. Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Rizzo. All. Donadoni.