Inter, Bergomi: "Skriniar? Colpito dal suo acquisto"

"Skriniar? Colpito dal suo acquisto". La promozione arriva da Beppe Bergomi, uno che difesa dell'Inter ne sa qualcosa... Il giovane difensore slovacco potrebbe finalmente aver risolto il problema dei centrali nerazzurri, che l'anno scorso costrinse spesso Medel fuori ruolo.

"Skriniar? Quando ha saputo che poteva vestire la maglia nerazzurra, sono rimasto colpito positivamente" - si legge nelle pagine de La Gazzetta dello Sport - "Avevo intuito fin da subito che poteva avere caratteristiche e qualità interessanti. Fare il difensore con Marco Giampaoloin panchina è un’esperienza formativa. Bisogna lavorare su tanti aspetti e bisogna essere come una spugna per assorbirli al meglio. Conosco bene i suoi metodi di lavoro avendolo seguito anche di persona in passato. E adesso lavorerà con Luciano Spalletti che notoriamente migliora i giocatori".

Nonostante le ottime premesse, con Skriniar servirà pazienza: "È un difensore attento, si applica, sa far uscire velocemente il pallone dalla difesa e lo fa anche con giocate in verticale. Deve ancora lavorare per migliorare sotto certi aspetti. Il calcio estivo è una cosa, il campionato un’altra. Sono curioso di vederlo all’opera contro attaccanti di spessore, di osservarlo a gestire gli uno-contro-uno in velocità . Miranda? Possono coesistere benissimo, compongono una coppia ben assortita. E Skriniar può togliere un po’ di lavoro a Joao in fase di impostazione".