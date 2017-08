Inter, Ausilio: "​Schick? Piace a tanti, non solo a noi"

Una cena di mercato. L'Inter, la Sampdoria e gli agenti di Patrik Schick. L'Inter non vuole perdere tempo, vuole battere la concorrenza. E in un ristorante nel cuore di Milano stasera si sono incontrate tutte le parti: dagli agenti dell'attaccante al responsabile dell'area tecnica della Samp, Pradè, fino a Sabatini, Spalletti e Ausilio per l'Inter. Proprio quest'ultimo, il direttore sportivo nerazzurro, è stato intercettato dai microfoni di SkySport all'uscita dal ristorante. "Schick? Piace a tanti, non solo a noi", così un telegrafico Ausilio a fine cena.

