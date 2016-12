Inter, Ausilio e Pioli tornano dalla Cina con un carico di certezze: "Soddisfatti dal confronto con Suning

"Molto soddisfatto del confronto con Suning". Poche ma significative le parole rilasciate questa mattina da Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. Volti sorridenti, qualche battuta e tante certezze in più per l'allenatore parmense e per Piero Ausilio dopo il summit avuto con la proprietà nerazzurra. Il volo che li ha portati dalla Cina è atterrato a Malpensa intorno alle sei a conclusione di un viaggio che ha fatto chiarezza sul mercato di gennaio e di giugno, ma anche sul futuro di ds e allenatore. Come anticipato ieri, Ausilio ha ricevuto i complimenti di Suning per il lavoro fin qui svolto e a testimonianza della stima a fine mercato si parlerà anche del rinnovo del contratto. Con Pioli sono state pianificate non solo le entrate e le uscite di gennaio, ma anche quelle di giugno e questo manifesta, al momento, la volontà di Suning di proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Con il 2016 ormai alle spalle, il nuovo anno di Pioli e Ausilio inizia con un sorriso.