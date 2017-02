Inter a caccia di esterni in Bundesliga: nuovi contatti per Rodriguez, sondaggio per Henrichs. E si va avanti per Schick

Gong suonato poco meno di due settimane fa, l'Inter però non si ferma e continua a muoversi sul mercato in vista della sessione estiva. Gli occhi dei dirigenti nerazzurri si sono adesso posati su Benjamin Henrichs, terzino destro classe '97 di proprietà del Bayer Leverkusen e già nel giro della nazionale tedesca. Ausilio ha già visionato dal vivo il calciatore volando in Germania nelle scorse settimane e sabato manderà un proprio osservatore per vedere Henrichs nuovamente all'opera. L'Inter si è informata con il Bayer Leverkusen chiedendo informazioni sul giocatore tedesco, ma in questo momento si tratta solo di un semplice sondaggio tra club.

Per quanto riguarda Rodriguez, la dirigenza nerazzurra ha avuto nuovi contatti oggi con il Wolfsburg con l'obiettivo di tenere in piedi una trattativa che procede senza fretta. L'Inter non vorrebbe spingersi a pagare la clausola di 22 milioni fissata nel contratto del giocatore, per questo motivo presenterà al Wolfsburg una proposta di 15 milioni più 4 bonus. Manca ancora l'accordo economico con classe '92, altro motivo per il quale le parti dovranno rivedersi nelle prossime settimane. Sul tavolo di Rodriguez ci sono anche altre importanti offerte, in particolare dal Psg, ma il giocatore vuole l'Inter ed è disposto ad accettare anche una proposta più bassa rispetto a quella dei parigini pur di sbarcare in Italia.

Su Schick, infine, i dirigenti nerazzurri appaiono sempre più convinti di portare avanti l'operazione. I contatti tra i due club sono positivi, l'attaccante ceco viene considerato il profilo ideale per fare da vice-Icardi, vista la sua attitudine a incidere partendo dalla panchina. In questo momento, dunque, salgono le quotazioni di Schick nel borsino interista e scendono, di conseguenza, quelle di Muriel.