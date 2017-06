Inter, 30 milioni di plusvalenze: obiettivo raggiunto. Da Caprari a Miangue: tutte le cifre

Obiettivo raggiunto per l'Inter, chiamata - stando agli obblighi imposti dal Fair Play Finanziario - a raggiungere quota 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Le cessioni effettuate finora, infatti, permettono ai nerazzurri di raggiungere (anche superare) questa cifra: Dimarco al Sion per 4 milioni, Gravillon al Benevento per 1,5 milioni, Miangue al Cagliari per 3,5 milioni, Eguelfi all'Atalanta per 1,5 milioni, Banega per 9 milioni al Siviglia e Caprari per 15 milioni alla Sampdoria. Queste ultime, tutte chiuse nelle ultime 48 ore (alle quali si aggiungono quelle dei giorni scorsi di altri giovani che hanno lasciato l'Inter).



Quest'ultimo, è inserito nella trattativa che ha portato in nerazzurro Milan Skriniar; costo di questa operazione: 20 milioni più molti bonus, legati al numero di presenze che il difensore raggiungerà in questi 5 anni all'Inter.