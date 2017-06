Infantino: "Juve segnale positivo per il calcio italiano. Tutta la nazione deve essere orgogliosa di loro"

Obiettivo triplete sfumato per la Juve che comunque si è resa protagonista di una grande stagione. Ha assistito alla sfida del Millenium Stadium, il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ai microfoni di Sky Sport, spende parole importanti per il calcio italiano: “Ho visto una bella Juve, Agnelli deve essere orgoglioso come devono esserlo anche gli italiani, non solo gli juventini. Questo è un segnale molto positivo per il calcio italiano, che ha dimostrato di esserci anche questa sera e di essere vivo”.