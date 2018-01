Il Torino sugli spalti per il Basket: oggi la squadra tifa per l’Auxilium contro il Bayern

C'è anche una foltissima rappresentanza granata, questa sera sugli spalti del PalaRuffini. Una delegazione formata da una quindicina di giocatori del Toro infatti, in compagnia di Mihajlovic e del suo staff (oltre ad alcuni dirigenti) è giunta al palasport del Parco Ruffini di Torino poco prima delle 19, orario fissato per l'inizio della sfida di basket tra la Auxilium Fiat Torino ed il Bayern di Monaco, e valida per il primo turno della "Top 16" di EuroCup.

I cestisti torinesi dovranno affrontare questa sera i tedeschi,allenati dal coach serbo Sasha Djordjevic, grande amico di Mihajlovic. Prosegue, dunque, la presenza del Toro (qui fotografato da F. Milano) sugli spalti dell'impianto torinese in occasione di gare casalinghe della Fiat, dopo le visite dello stesso allenatore granata contro il Darussafaka e di Bonifazi nelle scorse settimane.

Valentino Della Casa