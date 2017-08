Icardi: "Mia cara Argentina, prometto che darò tutto per te"

Una convocazione in nazionale tanto attesa, per Mauro Icardi. L'argentino tornerà a far parte della selezione albiceleste e ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post su Instagram.

"Mia cara Argentina, oggi, dopo 4 anni, ci rincontriamo. L'ultima volta che ho vestito questi colori è stato nel lontano 2013, realizzando il sogno di debuttare nella nazionale maggiore a soli 20 anni grazie al mio lavoro e al sacrificio. Dopo alcune tappe nelle selezioni giovanili, è arrivato il momento tanto atteso. Magari non è successo nel modo e nel momento migliore però l'orgoglio e il sentimento di rappresentare il mio paese è qualcosa che non si può spiegare. Oggi, 4 anni più tardi, mi arriva questa splendida notizia, di poter vestire di nuovo la maglia più bella del mondo, che rappresenta ognuno di noi, gli argentini, la nostra patria, il nostro paese. È per questo che oggi ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me. Non mi piace fare promesse però se c'è una cosa di cui sono certo è che darò tutto per te, mia cara Argentina".