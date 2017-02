Grenier corre per la Roma: domani probabile esordio con la Primavera

È veloce Grenier, in tutto. Fin dal suo arrivo. Trattativa lampo con la Roma e sbarco all'aeroporto quasi di sorpresa. Prime foto con la sua nuova maglia, un assaggio dei metodi di allenamento di Spalletti e oggi la presentazione. Finita qui? Ovviamente no. La Roma ha voglia di Grenier e il francese si mette subito alla prova con la maglia giallorossa. Vuole spazzare via i dubbi sulla tenuta fisica, vuole dimostrare che lui c'è e puó aiutare i giallorossi in questa seconda parte di stagione. Per questo motivo domani il centrocampista farà il suo esordio con la nuova squadra. Alle 14,30 scenderà in campo con la Primavera di Alberto De Rossi. Una sgambata con i più piccoli, nulla di estremamente impegnativo per un giocatore fatto e finito come lui. Ma una prova della ritrovata integritá fisica, forse unico vero dubbio su di lui. Appuntamento al Tre Fontane, per vedere la prima volta di Grenier con la maglia della Roma.