Granada, preso Wakaso: si tratta Cerci

Il Granada, ultimo nella Liga, prova a trovare le soluzioni giuste attraverso il mercato. In arrivo Wakaso Mubarak dal Panathinaikos: per il centrocampista ghanese si tratta di un ritorno nella Liga. La formula è quella del prestito con doppia opzione, una per il Granada, l'altra per il Dangdai Lifan, l'altro club della proprietà cinese. Ma non è l'unico movimento degli spagnoli che provano a mettere a disposizione dell'allenatore Lucas Alcaraz anche Alessio Cerci. Si attendono novità .