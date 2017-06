Genoa, trattativa in corso per Maxi Lopez

Maxi Lopez potrebbe tornare a Genova, stavolta sponda rossoblù. L'attaccante del Torino vorrebbe mettere alle spalle una stagione difficile, con appena 16 presenze e 2 gol e la carica di Marassi potrebbe garantirgli gli stimoli giusti per rilanciarsi. A 33 anni è uno degli ultimi treni per Maxi Lopez e il Genoa è tornato alla carica dopo averlo già valutato a gennaio. Trattativa in corso, novità a breve.