Genoa, primo allenamento per Cataldi: le foto

Primi passi in rossoblù e nuova avventura al via: Danilo Cataldi ha esordito oggi sui campi del centro sportivo di Pegli con la divisa del Genoa, in un allenamento in solitaria diretto da Ivan Juric. Al contrario dei nuovi compagni, allenatisi al mattino, il centrocampista arrivato in prestito dalla Lazio sta calcando i campi del "Signorini" poche ore dopo il suo arrivo, per bruciare immediatamente le tappe e poter scendere già in campo domenica nel lunch match contro il Cagliari. Ritrovando quello spazio che, in casa biancoceleste, si era sensibilmente ridotto.