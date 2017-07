Genoa, da Cecchini a Djordjevic e Perin: il punto sul mercato

Poco fa l'annuncio di Palladino: "L'anno prossimo giocherò nel Genoa". Ma il club rossoblù non si ferma, alla ricerca di nuovi acquisti per la prossima stagione. L'affare in chiusura porta il nome di Emanuel Cecchini, centrocampista argentino del Banfield: il classe 1996 verrà preso in sinergia con l'Inter, fermandosi in prestito in Liguria.

Discorso un po' diverso, invece, per quanto riguarda Filip Djordjevic: l'accordo con la Lazio c'è, va trovato quello con il centravanti serbo. E proprio il club di Claudio Lotito vorrebbe portare in biancoceleste Mattia Perin, facendogli fare il primo portiere davanti a Strakosha, anche se al momento per il Genoa è incedibile.