Calciomercato | Milan, Galliani chiaro sull'operazione Deulofeu: "Vogliamo il prestito senza obbligo di riscatto"

L'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato all'uscita da Casa Milan sui nuovi sviluppi della vicenda Deulofeu: "La situazione è chiara, noi vogliamo il prestito secco o con diritto di riscatto". La palla ora passa all'Everton che dovrà decidere se accettare la proposta. Galliani intanto è pronto a partire per la Spagna, destinazione Barcellona (società che detiene il diritto di recompra) per concludere l'accordo: "Sono pronto a tutto, ma non al prestito con obbligo di riscatto".

Telegrafico invece su Sosa: "Lo teniamo? Assolutamente sì". Mentre sul rinnovo di Bonaventura: "È una buona notizia soprattutto per lui".