Gagliardini-Inter, parla Riso: "Trattativa mai bloccata, incontro tra lunedì e martedì: prima non vedremo nessun altro club"

La procura di due gioiellini del nostro calcio tra le mani, vera e propria fortuna del mondo del pallone italiano ricercata soprattutto dai grandi club: da Gagliardini a Caldara, con Giuseppe Riso pronto a curare ogni dettaglio delle trattative che dovrebbero portare i due calciatori a vestire le maglie di Inter e Juventus. Intervenuto come ospite alla trasmissione "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, l'agente dei talenti di casa Atalanta ha parlato così del loro futuro, soffermandosi inizialmente sulla situazione relativa al centrocampista classe '94: "Per Gagliardini ci sarà un incontro lunedì o martedì, si pensa che andrà tutto a posto e quindi fino a quando non ci sarà l'incontro non parliamo nemmeno con altri club ed attendiamo l'Inter. La trattativa non si è mai bloccata: ci sono tempi tecnici per questione di fuso orario, poi credo sia giusto che due proprietà si incontrino. Roberto è tranquillo, se gioca domenica non so: bisognerebbe chiedere a Gasperini".

Poi, spazio al tema Caldara, chiudendo con le situazioni relative a Gomez e Petagna: "Con Paratici abbiamo parlato di altre cose, anche Caldara, poi deciderà la Juventus quando portarlo in bianconero. Gomez? E' un'istituzione lui a Bergamo, è un argomento un po' delicato: ogni anno che passa lui diventa sempre più forte e decisivo, quindi credo ne parleremo più avanti. Petagna? Sono contento che l'Atalanta lo ritenga incedibile, è contento di crescere con Gasperini: il club ha un progetto chiaro".