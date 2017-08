Furino: "Buffon? Ha fatto la storia con un gesto unico: accettare la B da campione del Mondo"

Otto scudetti e 622 presenze totali con la maglia della Juventus, per Gigi Buffon sarà una nuova stagione da record? Come lui anche Giuseppe Furino vinse otto campionati con la maglia bianconera e non risparmia consigli e complimenti all'attuale capitano dei bianconeri: "Gli consiglio di godersi tutto fino in fondo, senza pensare che può essere l’ultimo campionato o l’ultima finale da giocare" - si legge nelle pagine de La Stampa - "Ha fatto una scelta precisa, quella di arrivare a 40 anni da protagonista, ed è stata una scelta ponderata. Però anche noi ci goderemo Buffon fino in fondo: è un campione eccezionale. Quando la Juve lo prese, si capiva che avrebbe fatto qualcosa di grande. Ed invece ha fatto la storia, soprattutto con un gesto unico e speciale: andare in Serie B da campione del mondo. Non è scappato: per questo è davvero il numero uno. Gigi ha vinto tutto: gli manca solo quella e sarebbe davvero un finale da Hollywood. A Kiev, però, io non ci vado: a Cardiff ho patito troppo. Basta".