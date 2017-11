FOTO | Lazio, rifinitura pre-Vitesse: convocazione per Miceli, out Radu, Immobile e Leiva

Quattro partite giocate, quattro vittorie. In Europa la Lazio è da applausi, non inciampa mai. 12 punti in classifica e testa del girone K da tenere ben salda nella partita di domani contro il Vitesse. Inzaghi studia la squadra da schierare dopo la sconfitta nel derby di sabato pomeriggio. Tempo di rifinitura a Formello: da dove emergono le prime indicazioni. Radu, Immobile e Lucas Leiva non verranno convocati ma saranno comunque a disposizione domenica contro la Fiorentina. Presenti alla rifinitura anche due giovani della Primavera: Miceli, che domani sarà tra i convocati, e Javorcic, che invece non andrà in panchina. Mettersi alle spalle il derby e ripartire in Europa, questo l’obiettivo della Lazio contro il Vitesse.