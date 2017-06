Forsberg: "Il Milan ha un progetto interessante. Non conta la Champions ma il ruolo nella squadra"

"Il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Hanno un progetto interessante". Parola di Emil Forsberg, attaccante nel mirino del Milan (del quale il club ha parlato ieri in un incontro con l'intermediario Petralito che cura i rapporti con le società tedesche), altro nome per il reparto avanzato rossonero della prossima stagione. E proprio lo svedese classe '91 di proprietà del Lipsia ha parlato dell'interessamento del Milan nei suoi confronti, al termine dell'impegno con la sua nazionale: "Loro (il Milan, ndr) stanno investendo molto per tornare in alto. Il Lipsia è in Champions, il Milan in Europa League? La Champions non è un fattore importante - ha proseguito Forsberg ai microfoni dell'Expressen - conta di più il ruolo che si ottiene nella squadra".