Fiorentina, sondaggio per Simone Inzaghi ma l'allenatore vuole restare alla Lazio

Valzer delle panchine in vista della prossima stagione. La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Simone Inzaghi: il club infatti ha pensato concretamente all'allenatore della Lazio che però ha detto 'no' all'offerta viola perché vuole restare sulla panchina biancoceleste (la Lazio inoltre ritoccherà il suo contratto). Dunque adesso la Fiorentina è più orientata verso Pioli e Di Francesco, anche se quest'ultimo è anche nella lista della Roma per il post Spalletti.