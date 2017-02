Fiorentina, si prova a chiudere per due giovani talenti del Partizan: la situazione

Il mercato per dimenticare. La Fiorentina prova a mettersi alle spalle le delusioni di Europa League pensando già al futuro, al di là di quello di Paulo Sousa. Dopo il brasiliano Matheus Jesus, oggi i viola possono chiudere con il Partizan Belgrado per due giovani di grande valore. Si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 che molti paragonano a Ibrahimovic (su di lui c'era anche la Samp) e il difensore classe '97 Nikola Milenkovic. I dirigenti del Partizan sono a Firenze perché i viola vorrebbero chiudere il prima possibile la trattativa. Si tratta di giocatori extracomunitari quindi la Fiorentina dovrà decidere come regolarsi con gli slot a disposizione. La soluzione più probabile è che uno dei ragazzi arrivi subito e l'atro venga preso più in là o in sinergia con qualche altra squadra. I viola si mettono alle spalle le delusioni di coppa, si pensa già al futuro.