Nuova operazione per il futuro per la Fiorentina di Corvino. In tal senso i viola hanno definito l'acquisto di Federico Brancolini, portiere classe 2001 del Modena dalle grandi potenzialità . Sul giocatore c'era l'interesse anche di alcuni club inglesi come il Leeds e il Manchester United, ma alla fine il portiere ha preferito rimanere in Italia. Firma in arrivo, Brancolini passa alla Fiorentina