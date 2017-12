Coppa Italia | Fiorentina, Pioli: "Troppi errori nel primo tempo, poi abbiamo reagito. Badelj fuori per scelta tecnica"

La sua Fiorentina non prendeva gol proprio dallo scorso 26 novembre, quando i viola pareggiarono all'ultimo secondo proprio contro la Lazio all'Olimpico. Tante polemiche, un punto prezioso per lui e i suoi ragazzi. Da quel momento due vittorie e altrettanti pareggi, zero reti subite in quattro match. Stasera di nuovo la Lazio, ma questa volta la Fiorentina non è riuscita ad agguantare il pareggio in extremis, salutando di fatto la Coppa Italia: "Stasera è mancato il primo tempo, dove siamo stati troppo imprecisi e poco pericolosi - esordisce così Stefano Pioli ai microfoni della Rai - nella ripresa abbiamo reagito, facendo la partita, ma non è bastato. Nel finale mi sono arrabbiato per i pochi minuti di recupero concessi, considerando i cambi e il tempo perso quando la palla usciva". Una squadra apparsa troppo rinunciataria e timida, specie nel primo tempo: "Ma la nostra volontà era quella di fare la partita - precisa Pioli - nella costruzione siamo arrivati poco a servire gli attaccanti, che hanno fatto fatica. La Lazio ha avuto la bravura di approfittare dei nostri errori, punendoci subito per poi difendersi con grande attenzione. Ci voleva più lucidità e precisione nella prima parte di gioco, nella ripresa invece dovevamo essere più pericolosi negli ultimi venti metri". Qualche cambio di troppo per Pioli, che ha preferito tenere fuori Badelj: "Scelta dovuta al mercato? No, assolutamente. Ha giocato a Cagliari e non mi sembrava nella condizione migliore. Al suo posto ha giocato Sanchez, che è comunque un giocatore importante, che qui faceva il titolare. Giocherà con il Milan? Non lo so, siamo solo a martedì". Chiosa finale su Dragowski, grande protagonista di oggi fra i pali: "Si è fatto trovare pronto, è giovane ma con mezzi tecnici e caratteriali notevoli" e sulla prossima partita, in campionato contro il Milan: "Sarà una partita difficile, perché troveremo una squadra forte e molto arrabbiata, che vorrà reagire. Ma noi dobbiamo rispondere a questa eliminazione che ci fa male"