Fiorentina, Pioli: "Kalinic? Conto sui calciatori che mi danno disponibilità. Mercato? Non siamo ancora al completo"

Vittoria per 2-0 della Fiorentina in amichevole contro il Wolfsburg dell'ex Mario Gomez. A decidere la sfida nel primo tempo una rete di Kalinic e ad inizio ripresa un gol di Federico Chiesa. Al termine del match, l'allenatore Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato proprio dell'attaccante croato, sempre al centro delle trattative di mercato: "Kalinic? Io conto su tutti i calciatori che mi danno disponibilità . Mi è dispiaciuto leggere giudizi negativi riguardo alla sua prova nella prima amichevole, è ancora indietro a livello fisico. Sta avendo più minutaggio ora perché non ha fatto la preparazione a Moena. E' un attaccante di qualità e conto anche su di lui. Mercato? In questo momento non so come arriveremo alla partita con l'Inter, l'importante è avere un'identità di gioco ben precisa. Non siamo al completo, farò le mie scelte via via che avrò i calciatori a disposizione. Mi auguro che la prossima settimana ci sia qualche arrivo, purtroppo abbiamo avuto qualche infortunato e Chiesa sarà squalificato".