Fiorentina, l'emozione di Antognoni dopo il ritorno in società: "Qui ho trascorso quasi metà della mia vita"

Giancarlo Antognoni e la Fiorentina, di nuovo insieme. Una storia senza fine, adesso ufficialmente ricominciata: "La leggenda torna a casa", così pochi giorni fa il club viola ha annunciato il rientro in società dello storico numero 10, che lavorerà a stretto contatto con la Presidenza con compiti di rappresentanza.

E proprio pochi minuti prima del nuovo ingresso in sede l'ex centrocampista viola ha parlato dell'emozione di tornare a far parte della società: "Ormai quasi metà degli anni della mia vita li ho passati qui, questo è un bel ritorno e ringrazio la società e la proprietà che mi hanno dato questa grande opportunità - ha detto Antognoni ai microfoni di ViolaChannel.tv -. Spero di poter ricambiare nella maniera migliore possibile, così come ho sempre cercato di fare. Sono tanti i ricordi che mi passano per la mente, è cambiato molto da quando giocavo io. Però c'è sempre un bell'ambiente e si ritorna un po' indietro nel tempo, è davvero molto piacevole poter tornare nei luoghi dove hai cercato di fare qualcosa di concreto e positivo".