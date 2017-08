Fiorentina, l'arrivo a Milano: le foto

Domani a San Siro saranno in maglia bianca, ma il loro cuore batte un solo colore: il Viola. Quello della Fiorentina, che a Milano intreccia il suo destino col passato: contro l'Inter, in una partita ricca di duelli improvvisi. Campo e mercato, storie di rivincite: come quella di Pioli, pronto a dimenticare definitivamente il nerazzurro per conquistare la sua nuova città. E poi Vecino e Borja Valero, davanti al loro vecchio popolo. Intanto la vigilia, con l'arrivo della Fiorentina a Milano, in treno. Aspettando l'accoglienza di San Siro: ecco il video e le immagini.