Gonzalo Rodriguez: "L'offerta più interessante che ho ricevuto è quella del Racing Club"

Dopo cinque anni alla Fiorentina, di cui è diventato uno dei leader, l'avventura di Gonzalo Rodriguez in maglia viola sembra essere giunta al sipario. A confermarlo lo stesso difensore argentino, che, ai microfoni di TycSports, ha fatto il punto sul suo futuro: "Sono in vacanza in Argentina e sto riflettendo sulle possibilità che ci sono. Ho passato 5 anni speciali alla Fiorentina, avendo giocato 200 partite. Sono un professionista e devo guardare avanti. Ad oggi l'offerta del Racing è la più importante che ho ricevuto Prenderò un pò di tempo per decidere, ma la loro offerta è quella più concreta, sono stati molto seri. Mi manca il mio paese, anche se non è facile tornare al calcio argentino. Ci rifletterò con la mia famiglia e in quindici giorni prenderò una decisione a riguardo".