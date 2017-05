Fiorentina, Gonzalo Rodriguez: "Crediamo nell'Europa. Le critiche? A volte è giusto che ci siano"

La sconfitta di Palermo da dimenticare e tre punti da provare a prendersi per rincorrere il sogno Europa. La Fiorentina affronta domani il Sassuolo per tornare a vincere dopo il brutto ko del Barbera, passo falso che non ha permesso ai viola di avvicinarsi al sesto posto del Milan.

Dal ritiro di Reggio Emilia, Gonzalo Rodriguez ha analizzato il momento della squadra, svelando poi di essere pronto a tornare in campo: "Scalpito per giocare - commenta l'argentino ai microfoni di ViolaChannel - sto meglio. Mi sono allenato duramente in settimana e mi sento pronto per dare alla squadra tutto quanto ho in corpo. Siamo in corsa per l'Europa e dunque abbiamo deciso di partire un giorno prima per prepararci al meglio per questa sfida importante, non vogliamo più perdere nuove opportunità per arrivare a questo traguardo. Purtroppo abbiamo perso molti punti, sbagliando proprio nei momenti in cui avremmo potuto accorciare la classifica. Le critiche? Le capiamo, anche perchè a tutti è capitato da piccoli la propria squadra in momenti difficili. I tifosi però ci sono sempre stati vicini, grazie al loro sostegno proveremo a dare il massimo in queste ultime quattro partite.

Il Sassuolo? È una squadra organizzata che in casa gioca sempre bene, nonostante questo dovremo andare lì per vincere. I giovani in squadra? Dobbiamo aiutarli in tutto, fuori e dentro dal campo. L’ACF Women’s e lo scudetto? È importante per la Fiorentina questo traguardo, è sempre un aspetto del cacio: gli mando un grande in bocca al lupo a nome mio e di tutta la squadra”.