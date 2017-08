Fiorentina, è ufficiale l'arrivo di Laurini dall'Empoli: ecco le cifre e i dettagli

Una trattativa lampo, iniziata in tarda mattinata e conclusasi proprio in questi istanti. E' Vincent Laurini il nuovo rinforzo della Fiorentina di Pioli. Attraverso il proprio account Twitter, l'Empoli ha ufficializzato “di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto le prestazioni di Vincent Laurini alla Fiorentina”. Operazione da 2 milioni di euro complessivi, con 400 mila euro per il prestito e 1,6 per l'obbligo di riscatto, che non è vincolato da nessuna condizione. Al classe ’89, che nel pomeriggio raggiungerà il centro sportivo della Viola e poi si sottoporrà alle visite mediche, contratto di 3 anni con opzione.