Fiorentina, è arrivato Biraghi: le foto

Primo giorno a Firenze per Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro, nuovo acquisto viola, è arrivato questa mattina in città. L'ex Pescara arriva con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla salvezza della squadra di Stefano Pioli, per una cifra totale di 2 milioni. Nell'ultima stagione il difensore classe '92 ha totalizzato 37 presente con la maglia degli abruzzesi, segnando un gol e consegnato quattro assist. In attesa degli arrivi di Pezzella e Simeone, ecco l'ufficialità di Biraghi.