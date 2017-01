Fiorentina, Corvino: "Non ci è arrivata alcuna offerta per Kalinic"

In casa Fiorentina tiene banco la situazione di Nikola Kalinic, nel mirino dei cinesi de Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Sull'argomento si è espresso il ds viola Pantaleo Corvino, intercettato dai cronisti a Milano: "Se ci è arrivata un'offerta? Tutti sanno che c'è una clausola rescissoria ed evidentemente nessuno cerca di fare una proposta perché conoscono le nostre condizioni. La volontà del ragazzo? Non lo so, perché non avendo parlato nessuno con noi, non posso sapere se lui ha parlato con un'altra squadra, quindi non conosco la sua volontà: su Kalinic non ho nient'altro da aggiungere. Badelj? E' un giocatore nostro e rimarrà nostro".