E' tornato a Moena, sede del ritiro della Fiorentina, l'attaccante Nikola Kalinic. Dopo aver lasciato il ritiro viola qualche giorno fa per motivi personali ora l'attaccante croato ha fatto rientro, in compagnia del suo agente. In attesa di capire quale sarà il suo futuro Kalinic torna a Moena e abbraccia di nuovo la sua Fiorentina.