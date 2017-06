Fiorentina, Antognoni: "A Bernardeschi consiglio di restare qui un altro anno, poi si vedrà"

Un consiglio a Bernardeschi, qualche conferma dal mercato e un pensiero al futuro. Giancarlo Antognoni è stato protagonista di un’intervista nel corso della trasmissione Calciomercato-L’Originale su Sky, durante la quale è tornato sul futuro di Federico Bernardeschi: “Non c’è pessimismo. E’ stata fatta una proposta molto onerosa per la Fiorentina al giocatore, aspettiamo una risposta. Sono 2 mesi che aspettiamo e se è posticipata ancora aspettiamo lo stesso. Speravamo che una risposta ci fosse un po’ prima ma credo che la proprietà attenderà dopo gli Europei in Polonia. Corvino ha detto che aspetta ma fino a n certo punto: dopo gli Europei potrebbe andare bene. La Fiorentina comunque si è già mossa acquistando alcuni giocatori. Cosa dire a Bernardeschi? Il mio consiglio è che resti alla Fiorentina almeno per quest’anno poi il prossimo si vedrà. C’è un Mondiale al quale lui tiene e può essere uno dei protagonisti, se andasse altrove avrebbe più difficoltà ma la Fiorentina lo potrà mettere in condizione di esprimersi ai suoi livelli”.



Spazio poi al mercato, dopo il colpo Vitor Hugo in difesa e i prossimi ad essere piazzati (Bruno Gaspar dal Vitoria Guimaraes, Diallo dal Monaco, ricordando che sono stati avviati anche i contatti con il Real Madrid per Mariano Diaz): “Simeone sostituto di Kalinic? Per adesso non è uscito nessuno, sono voci. Simeone chiaramente è molto interessante, si è espresso molto bene a Genova e credo possa essere un giocatore molto interessante. La mia carriera lontano da Firenze? Ogni tanto ci penso – ha concluso Antognoni – ma credo che la scelta che ho fatto sia stata la migliore per me visto che oggi ho la possibilità di lavorare qui”.