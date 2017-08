Fiorentina, amichevole a Madrid contro il Real. E Simeone Jr incontra il padre: la foto

Sconfitta all'esordio in campionato sul campo dell'Inter archiviata, questa sera per la Fiorentina di Stefano Pioli l'amichevole di lusso a Madrid contro il Real di Zinedine Zidane. I viola sono arrivati in Spagna al completo, pronti a scendere in campo con i Blancos. Presente anche Giovanni Simeone, che ha ricevuto una visita d'eccezione: come testimoniato dalla foto apparsa sui canali ufficiali della Fiorentina, l'attaccante ex Genoa ha infatti incontrato il padre Diego Pablo, allenatore dell'Atletico Madrid. Scambio di battute e un tifoso in più per il 'Cholito' questa sera sugli spalti, la Fiorentina è arrivata a Madrid. E per Simeone non una semplice amichevole, ma una "questione di famiglia".