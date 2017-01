Calciomercato | Fiorentina, comunicato su Kalinic: "Mai in trattativa per la cessione, soddisfatti delle sue parole"

Il mercato rimane vivo e caldissimo, ma le nubi intorno al futuro di Nikola Kalinic iniziano a diradarsi. In mattinata l'attaccante della Fiorentina aveva espresso a un sito croato la sua volontà di rimanere a Firenze. Parole che il club viola ha accolto con grande soddisfazione. Un piacere esternato anche dal comunicato diffuso dal club sul proprio sito ufficiale: "La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinić alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera. La Fiorentina non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinić un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti".

E proprio sulla nota del club si concentrano ora le attenzioni del mercato. Perché, con queste parole, di fatto la società mette con le spalle al muro il giocatore. Stando così la situazione, infatti, dovrà essere Kalinic stesso a prendersi eventualmente le responsabilità di andare avanti, forzando la mano per il trasferimento e, nel caso in cui il Tianjin dovesse aumentare ancora l'offerta per il suo ingaggio, venendo meno a quanto dichiarando stamattina. Una giornata intensa, parole, pensieri e trattative: Kalinic e la Fiorentina accendono sempre più il mercato.