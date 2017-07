Filippo raggiunge Simone ad Auronzo di Cadore: la famiglia Inzaghi è al completo

Inzaghi incontra Inzaghi… ad Auronzo di Cadore . Riunione di famiglia sotto le Tre Cime di Lavaredo, dove la Lazio è a lavoro per preparare la prossima stagione. Tutti presenti: Simone, Filippo e papà Giancarlo , non manca nessuno. Pochi chilometri a dividerli: Sappada, luogo scelto da Venezia per il proprio ritiro, dista un’ora di macchina da Auronzo. Ecco perché Filippo ha deciso di fare un salto per andare a trovare il “suo” Simone. Una chiacchierata di dieci minuti, poi via tutti insieme per cenare. Passeranno così la serata gli Inzaghi. Una riunione che potrebbe ripetersi anche venerdì, quando l’allenatore della Lazio e papà Giancarlo, si recheranno a Sappada per vedere l’amichevole del Venezia contro la rappresentativa locale. Un’altra occasione per stare insieme: d’altronde il forte legame tra Filippo e Simone non è mai stato un mistero.



