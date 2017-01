Feghouli-West Ham, un gol...per riavvicinarsi: pista-Roma più lontana, le ultime

Un tap-in facile facile a porta vuota, su assist di Antonio, per un primo gol in Premier League con la maglia del West Ham che rischia di allontanare sempre più Sofiane Feghouli dalla possibilità di vestire la maglia della Roma in questo mercato di gennaio. L'algerino, individuato dal club giallorosso come principale soluzione per sostituire Salah (impegnato in Coppa D'Africa con il suo Egitto), è tornato fortemente al centro del progetto di Bilic, dopo la difficile situazione relativa a Payet (non intenzionato a vestire più la maglia degli Hammers e fuori dai convocati) e dopo tre gare consecutive da titolare ben giocate: principale pista per il mercato in entrata della Roma che dunque si raffredda sempre più, con possibilità di arrivo a Roma sempre più ridotte. E con Feghouli apparentemente destinato a proseguire, ancora, la propria carriera con la maglia del West Ham.