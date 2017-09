Europa League | Lazio-Zulte Waregem, scelte obbligate per Inzaghi: Parolo dall'inizio, in attacco spazio a Caicedo

Simone Inzaghi continua a puntare sul 3-5-2 per la sua Lazio, anche per la partita di Europa League contro lo Zulte Waregem, il modulo che ha dato più garanzie in campionato. Confermata la difesa che bene ha fatto contro il Verona, scelte obbligate nel reparto arretrato viste le assenze di De Vrij, Basta e Bastos. A centrocampo l'unico a non rifiatare è Parolo; insieme a lui Di Gennaro e Murgia. Davanti ancora titolare Luis Alberto, farà coppia con l'attaccante di Coppa Caicedo.

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo. All. Inzaghi