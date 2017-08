Europa League, il calendario delle italiane

Sorrisi per il Milan, che se la vedrà nel girone D di Europa League con Austria Vienna, Rijeka e AEK Atene. Favorita nel girone K la Lazio, che sfiderà il Nizza di Balotelli e Sneijder oltre a Zulte Waregem e Vitesse, mentre girone di ferro per l'Atalanta di Gasperini, che nel gruppo E dovrà giocare contro Lione, Everton e Apoel Limassol. E'stato reso noto anche il calendario di Europa League: esordio in trasferta per Milan e Lazio, che giocheranno rispettivamente sul campo di Austria Vienna e Vitesse, mentre l'Atalanta riceverà l'Everton di Rooney. Questo il calendario completo delle italiane:

Girone D -

Austria Vienna-Milan (14 settembre-23 novembre)

Milan-Rijeka (28 settembre-7 dicembre)

Milan-AEK Atene (19 ottobre-2 novembre)

Girone E -

Atalanta-Everton (14 settembre-23 novembre)

Lione-Atalanta (28 settembre-7 dicembre)

Atalanta-Limassol (19 ottobre-2 novembre)

Girone K -

Vitesse-Lazio (14 settembre-23 novembre)

Lazio-Zulte Waregem (28 settembre-7 dicembre)

Nizza-Lazio (19 ottobre-2 novembre)