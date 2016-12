Estudiantes, riecco Veron: l'argentino di nuovo in campo a 41 anni, adesso è ufficiale

La notizia era nell'aria, adesso è anche ufficiale: Juan Sebastian Veron torna a giocare a 41 anni. Il campione argentino, che negli ultimi mesi aveva deciso di allenarsi con l'Estudiantes - club di cui è anche presidente -, ha infatti da poco firmato il nuovo contratto che gli permetterà di rinforzare la squadra allenata dall'ex interista Nelson Vivas per i prossimi 18 mesi.

Come si apprende dal sito ufficiale del club che milita in Primera Division, infatti, l'ex centrocampista di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter potrà essere impiegato sia in campionato che in Copa Libertadores e riceverà il minimo salariale. Il nuovo esordio con l'Estudiantes avverrà il prossimo 8 gennaio contro il Bayer Leverkusen nella Florida Cup: Juan Sebastian Veron è pronto a deliziare ancora gli amanti del calcio con le sue geometrie in mezzo al campo, dopo il ritiro del 2012 e quello del 2014 l'argentino ci ripensa un'altra volta: di nuovo in campo a 41 anni.