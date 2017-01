Empoli, si segue El Kaddouri del Napoli per il centrocampo

L'Empoli del presidente Corsi è alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Il tal senso il profilo che piace è quello di Omar El Kaddouri del Napoli, come confermato dallo stesso numero dell'Empoli ai microfoni di Radio Crc. Il giocatore andrà in scadenza a giugno e il suo rinnovo in azzurro potrebbe essere complicato. Previsti nuovi contatti tra le parti tra domani e venerdì per provare a definire l'operazione. In caso non si chiuda per gennaio con l'Empoli, il Bologna è sul giocatore, ma a parametro zero a giugno.