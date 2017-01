Empoli, El Kaddouri sempre più vicino

Orfano di Saponara, l'Empoli sta sfruttando queste ore per perfezionare la trattativa che dovrebbe portare Omar El Kaddouri in Toscana. L'accordo con il Napoli è sempre più vicino, con il centrocampista offensivo che sta per lasciare gli azzurri dopo appena 5 presenze in campionato. Voglia di rilanciarsi per il marocchino, Martusciello gli offre l'opportunità giusta.