Empoli, Corsi: "Spalletti? Allenatore completo, sa gestire al meglio il gruppo: l'Inter ha scelto bene"

Spalletti all'Inter, Montella confermato nel Milan: il derby della Madonnina parla toscano. I due allenatori sono cresciuti infatti nell'Empoli e Spalletti oltre che giocatore è stato anche allenatore dei toscani. Un motivo di orgoglio per il presidente azzurro Fabrizio Corsi. "E' la conferma del lavoro svolto in questi anni dalla società" - si legge nelle pagine de La Gazzetta dello Sport - "E vorrei aggiungere altri due tecnici di valore cresciuti con noi: Di Francesco e Sarri. No, non può essere una coincidenza. L'Inter ha fatto bene a sceglier Spalletti, è un allenatore completo, sa gestire il gruppo nel modo migliore. Visto come ha trasformato Rüdiger? Certo, all’Inter non gli mancheranno i problemi, con tutti quei campioni dalla personalità forte. Ma con lui si va sul sicuro. Montella nel Milan ha fatto bene in una situazione difficile, gestendo i giovani. E’ arrivato a Empoli che era un ragazzino e, come Spalletti, ha lasciato il segno. Sono soddisfatto per lui. Spalletti e Montella a Empoli hanno giocato insieme per due campionati, dal ‘91 al ‘93. Era un bel vedere".